Евертон з Миколенком поступився Бернлі у 19 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У рамках перенесеного матчу 19 туру АПЛ Бернлі вдома обіграв Евертон.
Матч завершився з рахунком 3:2 на користь господарів поля.
Український оборонець Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч та зміг заробити пенальті у ворота Бернлі на 41-й хвилині гри.
Чемпіонат Англії - АПЛ
19 тур, 06 квітня
Бернлі - Евертон 3:2 (1:2)
Голи: 1:0 - 12 Коллінз, 1:1 - 18 Рішарлісон (пен), 1:2 - 41 Рішарлісон (пен), 2:2 - 57 Родрігес, 3:2 - 86 Корне
Нагадаємо, Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored.