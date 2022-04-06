Головне
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Вчора 14:18 41305
Калініна перемогла Рибакіну на турнірі WTA в Чарльстоні
Вчора 23:41 139
Тен Гаг влітку очолить Манчестер Юнайтед
Вчора 23:14 174
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів
Вчора 21:58 1500
ФІФА планує змінити тривалість матчів на ЧС-2022
Вчора 18:45 447
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця
Вчора 18:15 927
Зінченко відмовився давати інтерв'ю російському блогеру красаві
Вчора 17:51 758
Камбосос пообіцяв провести бій з Ломаченком
Вчора 16:57 390
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою
Вчора 16:55 7479
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками
Вчора 16:12 4505
Прямі трансляції

Евертон з Миколенком поступився Бернлі у 19 турі АПЛ

Вчора 23:27 223 0
Важлива перемога Бернлі у боротьбі за збереження прописки в АПЛ
Евертон з Миколенком поступився Бернлі у 19 турі АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Бернлі, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

У рамках перенесеного матчу 19 туру АПЛ Бернлі вдома обіграв Евертон.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь господарів поля.

Український оборонець Евертона Віталій Миколенко відіграв повний матч та зміг заробити пенальті у ворота Бернлі на 41-й хвилині гри.

Чемпіонат Англії - АПЛ

19 тур, 06 квітня

Бернлі - Евертон 3:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 12 Коллінз, 1:1 - 18 Рішарлісон (пен), 1:2 - 41 Рішарлісон (пен), 2:2 - 57 Родрігес, 3:2 - 86 Корне

Нагадаємо, Миколенко - найкращий захисник Евертона в матчі з Вест Гемом за версією WhoScored.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою Ідіть нах*уй: Седан відмовилась говорити в етері ДенисовTIME російською мовою 7479
Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів Челсі - Реал Мадрид - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 1500
War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця War story: У Бучі вбили 87 сусідів відомого українця 927
росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 41305
Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками Городна: Сідорова сказала, що не буде жити з українками 4505
Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України Заступник офісу президента допоміг куму путіна виїхати з України 1877
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 79206
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 51529
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 13687
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 12241
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 157645 5
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 4822