К'єлінні натякнув на завершення кар'єри в збірній Італії

Захисник Ювентуса можливо провів останній матч за "скуадра адзурру"

Джерело - Чемпіон.

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлінні можливо провів останній матч за збірну Італії.

Пост з натяком на завершення кар'єри в "скуадра адзуррі" він написав у Інстаграмі.

"Ми розраховували зіграти в іншому матчі, не можемо цього заперечувати. Але це футбол. Четвер був сумною сторінкою нашої історії, всередині нас завжди залишиться велика порожнеча. Але в спорті, як і в житті, потрібно мати сили, щоб знову встати. Завжди".

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"І ці хлопці зможуть написати інші важливі сторінки в історії італійського футболу і змусити нас пережити ті емоції, які нам пощастило пережити минулого літа. Завжди й в будь-якому випадку – вперед, Італія", – написав К’єлліні.