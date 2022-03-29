Красніков: Ніхто з легіонерів Металіста не захотів трансферу

Металіст зберіг свій склад, а легіонери відправилися в оренду.

Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Намагаємося всіх працевлаштувати. Наголошу, що всі гравці перейшли в оренду, надалі клуб на них розраховує. Ми нікого не продали. Усі легіонери поводяться солідно. Ніхто з них не захотів, щоб їх продавали, усі хочуть повернутися до Харкова", - заявив функціонер.