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Красніков: Ніхто з легіонерів Металіста не захотів трансферу

Сьогодні 18:49 128 0
Харків'яни зберегли свій склад
Красніков: Ніхто з легіонерів Металіста не захотів трансферу
#Красніков, #Металіст

Джерело - FanDay.

Металіст зберіг свій склад, а легіонери відправилися в оренду.

Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.

"Намагаємося всіх працевлаштувати. Наголошу, що всі гравці перейшли в оренду, надалі клуб на них розраховує. Ми нікого не продали. Усі легіонери поводяться солідно. Ніхто з них не захотів, щоб їх продавали, усі хочуть повернутися до Харкова", - заявив функціонер.

  АктуальноМеталіст продовжує збори у Туреччині на гроші Краснікова

"Зараз я намагаюся відправити до Туреччини хлопців із академії, щоби вони тренувалися з головною командою. Ми вирішили зберегти цей склад, щоб можна було грати, якщо відновиться чемпіонат чи кубок", – сказав Красніков.

Нагадаємо, Ракицький тренується з Металістом.

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