Красніков: Ніхто з легіонерів Металіста не захотів трансферу

Джерело - FanDay.
Металіст зберіг свій склад, а легіонери відправилися в оренду.
Про це заявив віцепрезидент клубу Євген Красніков.
"Намагаємося всіх працевлаштувати. Наголошу, що всі гравці перейшли в оренду, надалі клуб на них розраховує. Ми нікого не продали. Усі легіонери поводяться солідно. Ніхто з них не захотів, щоб їх продавали, усі хочуть повернутися до Харкова", - заявив функціонер.
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"Зараз я намагаюся відправити до Туреччини хлопців із академії, щоби вони тренувалися з головною командою. Ми вирішили зберегти цей склад, щоб можна було грати, якщо відновиться чемпіонат чи кубок", – сказав Красніков.
Нагадаємо, Ракицький тренується з Металістом.