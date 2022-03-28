Ракицький тренується з Металістом і може зіграти за збірну України?

Колишній футболіст Шахтаря та Зеніта Ярослав Ракицький нині підтримує форму на зборах із Металістом та невдовзі може відновити свої виступи за збірну України.

Таке враження складається після прочитання новини на офіційному сайті харківського клубу від 27 березня.

Того дня Металіст провів свій черговий спаринг у рамках навчально-тренувальних зборів у Туреччині проти Істанбул Башакшехіра. У протоколі матчу в складі українського клубу за другий тайм зазначається прізвище "Ракицький" (до того ж на позиції центрального захисника), щоправда, в тексті новини немає прямої згадки чи уточнення, що це саме усім відомий ексфутболіст збірної України Ярослав Ракицький.

Але й це ще не все. Ось, що після матчу сказав головний тренер харків'ян Олександр Кучер:

"Я розмовляв із віцепрезидентом Металіста Євгеном Красніковим, який запропонував потенційним гравцям збірної України, що знаходяться в Європі і не мають можливості тренуватися та підтримувати форму, приєднатися до Металіста. Усім очевидно, що напередодні матчу Україна - Шотландія питання готовності наших збірників є дуже актуальним".

Нагадаємо, Ярослав Ракицький розірвав контракт із санкт-петербурзьким Зенітом відразу після того, як росія почала широкомасштабне вторгнення до України.

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