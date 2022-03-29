Коваленко: Херсонці, залишайтеся людьми із чистою совістю

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко закликав мешканців свого рідного Херсона, тимчасово окупованого російськими загарбниками, не наживатись на чужому горі.

"Дорогі та шановні херсонці. Не новина, що зараз абсолютно для всіх настали складні часи, зокрема й фінансово, неможливо знати, що для всіх нас готує завтра.

Я хочу закликати вас усіх, особливо людей із продовольчої сфери - ті, хто перепродає бензин, продукти харчування, медикаменти тощо - будьте гуманними. Майте здоровий глузд і зрозумійте, що наші пенсіонери, малозабезпечені сім'ї, люди з інвалідністю або ті, хто втратили роботу через війну, не в змозі зараз купувати продукти за такі космічні ціни.

Не наживайтеся на війні, не наживайтеся на горі людей, будьте гуманні, і вам це повернеться вдвічі більше. Залишайтеся людьми з чистою совістю у такий темний час", - зазначив Коваленко.