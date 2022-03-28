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Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні

Сьогодні 14:13 531 0
Олександр Шуфрич прокоментував реакцію російських тренерів на війну в Україні
Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні
#Газаєв, #Сьомін, #Олександр Шуфрич

Джерело - fanday.net.

Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич пояснив мовчання екснаставників Динамо – Юрія Сьоміна та Валерія Газзаєва щодо російського вторгнення в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю Fanday.

"Сьомін і Газзаєв – покоління людей, які мають ревнощі до подвигу Другої світової війни. У них проявився побічний ефект тієї, поза сумнівом, великої перемоги. Це стосується теми "єднання" та "братських народів".

Я, наприклад, ніколи в житті не вболівав за жодний російський клуб тільки з тієї причини, що він російський. Для мене вони були рівносильними польським, словацьким, угорським. А у людей старшого покоління таке є", – розповів Шуфрич-молодший.

Раніше Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька.

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