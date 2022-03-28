Шуфрич пояснив мовчання Сьоміна та Газаєва про війну в Україні

Колишній віцепрезидент Говерли Олександр Шуфрич пояснив мовчання екснаставників Динамо – Юрія Сьоміна та Валерія Газзаєва щодо російського вторгнення в Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю Fanday.

"Сьомін і Газзаєв – покоління людей, які мають ревнощі до подвигу Другої світової війни. У них проявився побічний ефект тієї, поза сумнівом, великої перемоги. Це стосується теми "єднання" та "братських народів".

Я, наприклад, ніколи в житті не вболівав за жодний російський клуб тільки з тієї причини, що він російський. Для мене вони були рівносильними польським, словацьким, угорським. А у людей старшого покоління таке є", – розповів Шуфрич-молодший.