Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька

Експрезидент Говерли Олександр Шуфрич спробував стати на захист свого горе-батька - проросійського депутата Нестора Шуфрича.

Про це він розповів у Twitter.

"Щодо ситуації з батьком, з того, що можу бачити у ЗМІ, тут швидше провокація чи непорозуміння. Правила є правила, і пробувати фотографувати блок-пост не варто нікому незалежно від статусу. Одне можу сказати впевнено – батько не зрадник, не був і не буде.

Цікаво, всіх хто пробує сфотографувати блок-пост затримують, заклеюють стрічкою очі і влаштовують такий хайп?" – написав Олександр Шуфрич.