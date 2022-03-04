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Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька

Сьогодні 21:27 980 0
Олександр Шуфрич прокоментував затримання батька
Шуфрич-молодший відреагував на затримання батька
Фото - СХЕМИ
#Олександр Шуфрич, #Нестор Шуфрич

Джерело - Чемпіон.

Експрезидент Говерли Олександр Шуфрич спробував стати на захист свого горе-батька - проросійського депутата Нестора Шуфрича.

Про це він розповів у Twitter.

"Щодо ситуації з батьком, з того, що можу бачити у ЗМІ, тут швидше провокація чи непорозуміння. Правила є правила, і пробувати фотографувати блок-пост не варто нікому незалежно від статусу. Одне можу сказати впевнено – батько не зрадник, не був і не буде.

Цікаво, всіх хто пробує сфотографувати блок-пост затримують, заклеюють стрічкою очі і влаштовують такий хайп?" – написав Олександр Шуфрич.

Нагадаємо, у Києві затримали Шуфрича.

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