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Зірковий одноклубник Миколенка допоможе українцям

Вчора 22:38 182 0
Віталій Миколенко розповів про допомогу з боку партнерів по команді для народу України.
Зірковий одноклубник Миколенка допоможе українцям
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #ван де Бек, #Евертон, #Віталій Миколенко

Джерело - Чемпіон.

Півзахисника Еверона Донні ван де Бек запропонував свою допомогу українським біженцям.

Про це розповів український оборонець Віталій Миколенко у програмі Отдушивдушу.

"Кожна людина підходила і запитувала, як моя сім'я, друзі. На другий день підійшов головний тренер (Френк Лемпард – прим.) і сказав, що це все читає, і якщо мені потрібен відпочинок, то можу не приїжджати на базу. Щоб я мав вільне відвідування. Сказав, що якщо мені потрібен час, то я можу його взяти.

Вдячний клубу за його підтримку з усіх боків. Адміністратор, який відповідає за екіпірування, сказав, що знає про нашу ситуацію і розуміє, як мені складно. Він запросив мене на вечерю поспілкуватися. Було багато випадків. Той самий ван де Беек. Гравець світового рівня. Він підійшов до мене і сказав, що хоче зі своїм батьком винайняти будинок у Нідерландах чи Польщі для біженців.

Сказав, що заберуть із кордону, поселять і все оплатять. Я був у приємному шоці від такої підтримки. Не знаю, як дякувати цим людям. Вчора підійшов фізіотерапевт і сказав, що має кімнату з ліжком на двох людей. Сказав, що чекає на тих, хто буде в Англії без житла", – розповів Миколенко.

Нагадаємо, Евертон пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу Україні.

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