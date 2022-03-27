Зірковий одноклубник Миколенка допоможе українцям

Півзахисника Еверона Донні ван де Бек запропонував свою допомогу українським біженцям.

Про це розповів український оборонець Віталій Миколенко у програмі Отдушивдушу.

"Кожна людина підходила і запитувала, як моя сім'я, друзі. На другий день підійшов головний тренер (Френк Лемпард – прим.) і сказав, що це все читає, і якщо мені потрібен відпочинок, то можу не приїжджати на базу. Щоб я мав вільне відвідування. Сказав, що якщо мені потрібен час, то я можу його взяти.

Вдячний клубу за його підтримку з усіх боків. Адміністратор, який відповідає за екіпірування, сказав, що знає про нашу ситуацію і розуміє, як мені складно. Він запросив мене на вечерю поспілкуватися. Було багато випадків. Той самий ван де Беек. Гравець світового рівня. Він підійшов до мене і сказав, що хоче зі своїм батьком винайняти будинок у Нідерландах чи Польщі для біженців.

Сказав, що заберуть із кордону, поселять і все оплатять. Я був у приємному шоці від такої підтримки. Не знаю, як дякувати цим людям. Вчора підійшов фізіотерапевт і сказав, що має кімнату з ліжком на двох людей. Сказав, що чекає на тих, хто буде в Англії без житла", – розповів Миколенко.