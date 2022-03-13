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Евертон пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу Україні

Сьогодні 10:10 93 0
Евертон пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу Україні
#Евертон

Джерело - evertonfc.com.

Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, запустив кампанію по збору коштів для українців, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу Україні. Також Евертон запускає благодійну кампанію, мета якої зібрати 500 тисяч фунтів для Комітету з надзвичайних ситуацій в Україні, створеному в Англії.

Початок акції запланований на 13 березня. Це рішення прокоментував голова правління Евертона Білл Кенрайт.

"Картини трагедії, що розгортається в Україні, які ми всі бачили, несамовиті. Це неправильно і жахливо. Ми зі зростаючим жахом стежимо за новинами з України, де напади наражають на небезпеку ні в чому не винних цивільних осіб, у тому числі дітей.

Ми прагнемо зробити все можливе, щоб продемонструвати нашу підтримку безневинним жертвам російського вторгнення в Україну. Ми всі молимося про мир, але ми також сповнені рішучості допомогти гуманітарним зусиллям прямо зараз, щоб урятувати життя.

Збитки, які ця війна завдає українським сім’ям, є жахливими", - зазначив Кенрайт..

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