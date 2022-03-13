Евертон пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу Україні

Евертон, за який виступає українець Віталій Миколенко, запустив кампанію по збору коштів для українців, які постраждали від вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Клуб пожертвує 250 тисяч фунтів на допомогу Україні. Також Евертон запускає благодійну кампанію, мета якої зібрати 500 тисяч фунтів для Комітету з надзвичайних ситуацій в Україні, створеному в Англії.

Початок акції запланований на 13 березня. Це рішення прокоментував голова правління Евертона Білл Кенрайт.