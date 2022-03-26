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Ракицькому не дали б покинути росію, якби він почав говорити правду - Саленко

Вчора 21:56 336 0
Ракицькому не дали б покинути росію, якби він почав говорити правду - Саленко
Ракицькому не дали б покинути росію, якби він почав говорити правду - Саленко
Фото - gettyimages
#Олег Саленко, #Ярослав Ракицький

Джерело - fanday.net.

У країні-агресорці не всі підтримують злочинні дії путінського режиму.

Про це розповів екснападник Динамо Олег Саленко.

"Я в Києві. Скажімо так, підтримую різні стосунки з хлопцями з тероборони. Поки вступати туди не став – там зараз і так черга. Зрозумів для себе: зараз більше користі принесу, розповідаючи світові правду. Чи не кожен день даю інтерв'ю ЗМІ з Англії, Іспанії, розповідаю про реальний стан справ в Україні.

У мене сімейна ситуація, скажімо так, нестандартна. Я народився і значну частину життя прожив у Росії. Там у мене одна сім'я – перша дружина та син. Першу дружину я вже послав куди подалі: вона зазомбована і вірить кремлівській пропаганді. Син від другої дружини зараз на перегляді в Італії.

Нещодавно іспанський журналіст питав про чемпіонат світу 1994 року, коли я у складі збірної РФ взяв "Золотий бутс". Я йому кажу: у тій "збірній Росії" було п'ятеро українців, два осетини та два білоруси!

Кажу західним репортерам: треба все це зупиняти, тисніть на свою громадськість, на свою владу, бо санкції санкціями, а Україні потрібне важке озброєння.

Насправді, там, у РФ, не така повальна підтримка війни, як кажуть. Багато людей вдають, що підтримують. Або мовчать. Бо бояться. Кілька днів тому розмовляв із дитячими тренерами Зеніта. Вони кажуть, що проти війни, але не можуть собі дозволити це сказати вголос. У кращому разі – втратять роботу. Це у кращому випадку.

Ось Ракицький зараз каже правду. Але помітили, що він це почав говорити, коли виїхав із Петербурга? Думаю, скажи він таке, ще будучи в Зеніті, йому не дали б покинути РФ. Це я так – м'яко скажу", – розповів Саленко.

Нагадаємо, Ракицький розірвав контракт з Зенітом.

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