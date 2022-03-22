Денис Фаворов: Про те, що брат забив в Угорщині, дізнався через три дні

Правий захисник луганської Зорі Денис Фаворов розповів, як і де переживає військові дії в Україні.

"Зараз я перебуваю в Чернівецькій області, куди вивіз сім'ю. Ми тут нещодавно - десь тиждень.

До цього залишалися в Запоріжжі і начебто вирішили залишатися і далі. Але тільки почали обстрілювати Енергодар, змінили рішення та поїхали.

Коли почалася війна, ми мали вилітати на календарну гру. Зрозуміло, виліт скасували. Ми чекали на якусь інформацію від керівництва. Але дочекалися тільки слів - мовляв, тримайтеся, нам усім потрібно вижити. Спочатку говорили, щоби залишалися в Запоріжжі. Але потім саме ті, хто це говорив, поїхали найшвидше.

І всі почали роз'їжджатися. Легіонери поїхали одразу.

Українські футболісти Зорі - хто де. Але ми постійно тримаємо зв'язок між собою. Дехто залишився у Запоріжжі, як може, допомагає армії.

Коли ми ще жили у Запоріжжі, я теж займався цим. Допомагав за місцем. А також як міг Чернігову.

Тут хочу окремо зупинитись: те, що відбувається у Чернігові, - трагедія. Це одне із найбільш постраждалих міст України. Там найважча гуманітарна ситуація.

Мені здається, зараз це головне, що ми, футболісти, можемо зробити для країни та армії. Хотілося б, щоб клуб виплатив хоча б те, що винен за минулий рік, і те, що не виплачено до початку вторгнення. Щоб ми могли ще більше фінансувати нашу армію та допомагати людям.

Якщо доведеться взяти автомат до рук - візьму.

Якийсь час обстановка в Запоріжжі була більш-менш нормальною. Але потім почала надходити інформація про страшні речі в області. Зокрема, у тому самому Енергодарі. Ми поїхали одразу ж, як тільки почали бомбардувати ЗАЕС.

Події розвивалися так, що я не щодня встигав почистити зуби. Бігав із квартири до бомбосховища і назад. Про те, що мій брат Артем забив м'яч у чемпіонаті Угорщини, я дізнався через три дні.

До Буковини добиралися фактично чотири доби.

У цьому нам дуже допоміг ФК Олександрія. Велика їм подяка: дали притулок, нагодували. При тому, що до цього клубу я не маю жодного стосунку, але вони вчинили по-людськи", - сказав Фаворов.