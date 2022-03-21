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Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо

Сьогодні 08:24 148 0
Тренер звернувся до європейських партнерів
Остап Маркевич: Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо
#Остап Маркевич

Джерело - ТК Футбол.

Наставник Маріуполя Остап Маркевич попросив міжнародну спільноту врятувати місто Маріуполь, яке знищують російські окупанти.

"Це звернення до всіх лідерів держав та державних структур, які мають можливість вплинути на ситуацію, що склалася у місті Маріуполі. Насамперед це США, НАТО, Велика Британія та Євросоюз.

Нам потрібна рішуча, дієва допомога, засоби, що допоможуть закрити небо. Адже на цей момент у місті гинуть діти та мирні громадяни. Я закликаю вас зробити це якомога швидше", - сказав Маркевич.

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