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Анчелотті: Барселона не має слабких сторін

Сьогодні 13:13 122 0
Карло Анчелотті прокоментував гру Барселони
Анчелотті: Барселона не має слабких сторін
Фото - gettyimages
#Анчелотті, #Барселона, #Реал Мадрид, #Ла-Ліга

Джерело - isport.ua.

Барселона додала у своїй грі після приходу Хаві.

Про це розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Барселона має чіткий стиль, а ідентичність команди незмінна. Хаві чудово підходить під цей стиль, команда здорово при ньому додала.

Барселона не має слабких сторін, вона добре грає. Я вважаю, що Хаві робить чудову роботу.

Але я не вважаю, що у футболі має бути якийсь один стиль. Мені подобається, що моя команда може виглядати по-різному. Я завжди прагнув використати той стиль, який зручний моїм гравцям", - розповів Анчелотті.

Нагадаємо, Реал витратить 80 млн євро на перехід Мбаппе.

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