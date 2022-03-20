Анчелотті: Барселона не має слабких сторін

Барселона додала у своїй грі після приходу Хаві.

Про це розповів головний тренер Реала Карло Анчелотті.

"Барселона має чіткий стиль, а ідентичність команди незмінна. Хаві чудово підходить під цей стиль, команда здорово при ньому додала.

Барселона не має слабких сторін, вона добре грає. Я вважаю, що Хаві робить чудову роботу.

Але я не вважаю, що у футболі має бути якийсь один стиль. Мені подобається, що моя команда може виглядати по-різному. Я завжди прагнув використати той стиль, який зручний моїм гравцям", - розповів Анчелотті.