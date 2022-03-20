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Маліновський пропустить матч проти Болоньї у Серії А

Сьогодні 08:11 203 0
Українець не зіграє у найближчому матчі Серії А
Маліновський пропустить матч проти Болоньї у Серії А
Фото - gettyimages
#Аталанта, #Болонья, #Руслан Маліновський, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - sport24.ua.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський не зіграє у 30 турі Серії А проти Болоньї через хворобу.

Про це повідомляє Fantacalcio Pazzi di Fanta.

28-річного півзахисника "богині" мучить захворювання шлунково-кишкового тракту – гастроентерит.

Через цю недугу Руслана Маліновського замінили в матчі Ліги Європи проти Баєра, який завершився мінімальною перемогою для Аталанти (1:0). 

У поточному сезоні Маліновський провів 33 матчі за Аталанту в усіх турнірах, відзначився 10 голами та 4 асистами.

Матч Болонья - Аталанта розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, Аталанта Маліновського зустрінеться з Лейпцигом в 1/4 фіналу Ліги Європи.

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