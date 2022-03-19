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Денисов: Єдність українців є прикладом для всього світу

Вчора 22:40 211 0
Журналіст зазначає тенденції безпрецедентного єднання народу
Денисов: Єдність українців є прикладом для всього світу

Джерело - ТК Футбол.

Директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов висловив свою думку про те, що через війну в Україні народ нарешті об'єднається в єдине ціле.

"Я такого об'єднання, як зараз в Україні, не бачив за 30 років. Я не бачив такої країни. Вона є прикладом для всього світу.

Мені здається, таке вже розгубити неможливо. На мою думку, те, що зараз гуртується – це абсолютно цілісна матерія, наша нація. Не буде якихось просхідних політичних партій, артистів...

Річ у тому, що вже нікому нічого не треба пояснювати у цій країні. Справді, ми платимо дуже дорогу ціну. Але, на жаль, це наш шлях, який ми повинні пройти", - сказав Денисов.

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