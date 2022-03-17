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Генк поступився ПАОКу. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій

Вчора 23:57 132 0
Буде/Глімт, ПАОК, Славія, Феєнорд та Рома вийшли до чвертьфіналу турніру
Генк поступився ПАОКу. Результати матчів 1/8 фіналу Ліги конференцій
#Генк, #ПАОК, #Рома

Джерело - Чемпіон.

Відбулися п’ять матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги конференцій сезону 2021/22 років з футболу.

Ліга конференцій 2021/22.
1/8 фіналу, другий матч
17 березня

АЗ - Буде/Глімт 2:2 (2:1, 0:0, 0:1, 0:0) (перший матч 1:2)

Голи: 1:0 - 18 Павлідіс, 1:1 - 26 Пеллегріно, 2:1 - 30 Павлідіс, 2:2 - 105+1 Самптед

Гент - ПАОК 1:2 (1:1) (перший матч 0:1)

Голи: 0:1 - 20 Креспо, 1:1 - 40 Депуатр, 1:2 - 77 Августо

ЛАСК - Славія 4:3 (1:2) (перший матч 1:4)

Голи: 0:1 - 24 Олаїнка, 1:1 - 36 Візінгер, 1:2 - 37 Ба, 1:3 - 62 Сор, 2:3 - 76 Візінгер, 3:3 - 88 Грубер, 4:3 - 89 Шмідт

Рома - Вітесс 1:1 (0:0) (перший матч 1:0)

Голи: 0:1 - 62 Віттек, 1:1 - 90+1 Абрагам

Феєнорд - Партизан 3:1 (1:0) (перший матч 5:2)

Голи: 1:0 - 45 Дессер, 2:0 - 59 Нелсон, 2:1 - 61 Гомес, 3:1 - 90 Лінссен

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