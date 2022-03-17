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Морозюк: Ми усі витримаємо, вірю, наш народ зможе це подолати

Сьогодні 19:24 88 0
Український футболіст висловився про війну з росією
Морозюк: Ми усі витримаємо, вірю, наш народ зможе це подолати
#Микола Морозюк

Джерело - ТК Футбол.

Футболіст одеського Чорноморця Микола Морозюк відзначив стійкість і мужність українських легіонерів, які, незважаючи на жахливу війну в своїй країні, знаходять в собі сили продовжувати займатися своєю справою.

"Низький уклін тим хлопцям, які зараз грають за кордоном. Враховуючи те, в яких умовах і під яким тиском вони зараз виступають, для мене це щось нереальне. Я підтримую зв'язок з Ярмоленком, він дуже переживає. Я не знаю, як вони з цим справляються.

Але життя триває і найголовніше зараз - не опускати голову. Зараз ми на духовному підйомі і все витримуємо. Тому я вірю, що наш народ зможе це подолати", - сказав Морозюк.

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