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Мораес попрощався із Шахтарем

Сьогодні 15:55 150 0
Жуніор Мораес подякував клубу
Мораес попрощався із Шахтарем
#Футбольні трансфери, #Шахтар, #Жуніор Мораес

Джерело - shakhtar.com.

Нападник Жуніор Мораес попрощався із Шахтарем та подякував клубові.

Про це розповів сам футболіст.

"У Шахтарі я пізнав усе найкраще, чого спортсмен лише може бажати для своєї кар'єри. Мені боляче прощатися, знаючи, що буду далеко від багатьох чудових людей, які працюють у цьому клубі.

Я дуже вдячний за всі ті моменти радості, що відчув у цій футболці. Усі гарні спогади та досягнення залишаться в пам'яті. Нехай майбутнє клубу буде ще більш приголомшливим, я, як і раніше, назавжди з командою.

Я також підтримуватиму Україну та українців у їхній боротьбі за свободу й мир! Українці показали всьому світові, що є великою нацією, яка ніколи не втомиться відстоювати свою незалежність! Увесь світ захоплюється Україною, і я вірю, що перемога є близькою й що невдовзі настане мир!", - розповів Мораес.

Раніше Мораес перейшов у бразильський клуб.

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