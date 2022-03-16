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Жуніор Мораес став гравцем Корінтіанса

Сьогодні 16:40 51 0
34-річний нападник повернувся на етнічну батьківщину
Жуніор Мораес став гравцем Корінтіанса
#Жуніор Мораес

Джерело - sport.ua.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес перейшов до бразильського Корінтіанса.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Контракт із футболістом підписаний до кінця 2023 року.

Жуніор Мораес виступав у клубах української Прем'єр-ліги з 2011 року з невеликими перервами. За цей час він встиг пограти за донецький Металург, Динамо та Шахтар. Мораес тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав титул найкращого бомбардира УПЛ, а також по разу здобув зі своїми командами Кубок та Суперкубок України.

З березня 2019 року Мораес виступав за національну збірну України, отримавши громадянство країни. У стані синьо-жовтих його кар'єра зупинилася на цифрах у 11 проведених матчах та 1 забитому м'ячі.

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