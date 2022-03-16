Джерело - sport.ua.
Форвард Шахтаря Жуніор Мораес перейшов до бразильського Корінтіанса.
Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.
Контракт із футболістом підписаний до кінця 2023 року.
Жуніор Мораес виступав у клубах української Прем'єр-ліги з 2011 року з невеликими перервами. За цей час він встиг пограти за донецький Металург, Динамо та Шахтар. Мораес тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав титул найкращого бомбардира УПЛ, а також по разу здобув зі своїми командами Кубок та Суперкубок України.
З березня 2019 року Мораес виступав за національну збірну України, отримавши громадянство країни. У стані синьо-жовтих його кар'єра зупинилася на цифрах у 11 проведених матчах та 1 забитому м'ячі.