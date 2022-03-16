34-річний нападник повернувся на етнічну батьківщину

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес перейшов до бразильського Корінтіанса.

Про це повідомляє офіційний сайт бразильського клубу.

Контракт із футболістом підписаний до кінця 2023 року.

Жуніор Мораес виступав у клубах української Прем'єр-ліги з 2011 року з невеликими перервами. За цей час він встиг пограти за донецький Металург, Динамо та Шахтар. Мораес тричі ставав чемпіоном України, тричі вигравав титул найкращого бомбардира УПЛ, а також по разу здобув зі своїми командами Кубок та Суперкубок України.

З березня 2019 року Мораес виступав за національну збірну України, отримавши громадянство країни. У стані синьо-жовтих його кар'єра зупинилася на цифрах у 11 проведених матчах та 1 забитому м'ячі.