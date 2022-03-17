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Емері: Вільярреал чекав свій момент

Сьогодні 10:42 210 0
Унай Емері прокоментував перемогу над Ювентусом
Емері: Вільярреал чекав свій момент
Фото - gettyimages
#Вільярреал, #Емері, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

Вільярреал дотримався плану на гру з Ювентусом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер іспанської команди Унай Емері.

"Ми мали план на гру. Ми знали, що будуть складні моменти.

Матчі складаються по-різному, гра тече у різних напрямках. Ми знали, що нашому воротареві треба буде добре грати, а нам чекати свого моменту.

У першому таймі суперник був небезпечнішим, після перерви гра була більш рівною.

Хто б нам не дістався у чвертьфіналі, це буде топ-команда, як і наш сьогоднішній суперник", – сказав Емері.

Нагадаємо, визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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