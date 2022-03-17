Емері: Вільярреал чекав свій момент

Джерело - sport.ua.
Вільярреал дотримався плану на гру з Ювентусом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Про це розповів головний тренер іспанської команди Унай Емері.
"Ми мали план на гру. Ми знали, що будуть складні моменти.
Матчі складаються по-різному, гра тече у різних напрямках. Ми знали, що нашому воротареві треба буде добре грати, а нам чекати свого моменту.
У першому таймі суперник був небезпечнішим, після перерви гра була більш рівною.
Хто б нам не дістався у чвертьфіналі, це буде топ-команда, як і наш сьогоднішній суперник", – сказав Емері.
Нагадаємо, визначились всі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.