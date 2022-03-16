Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун

Екскапітан збірної України Сергій Дірявка оцінив поведінку тренера Зеніта Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Тимощук? Тут взагалі коротка розмова. Можна по-різному ставитись до того, як грав у футбол Толя Тимощук, але кар'єру він зробив чудову. Втім, страх має паралізуючу дію для мозку, і безстрашний на полі Толя, мабуть, злякався втратити щось особисте. Я не маю ні слів, ні бажання описувати його вчинки. Для мене це тепер просто прізвище. І просто сцикун.

Не варто про нього згадувати. Потрібно підтримувати наш народ, нашу армію та вірити у перемогу. Наберемося терпіння та працюємо далі", - розповів Дірявка.