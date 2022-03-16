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Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун

Сьогодні 13:13 185 0
Сергій Дірявка пояснив позицію Анатолія Тимощука щодо війни в Україні
Екскапітан збірної України: Тимощук - просто сцикун
#Анатолій Тимощук

Джерело - zbirna.com.

Екскапітан збірної України Сергій Дірявка оцінив поведінку тренера Зеніта Анатолія Тимощука під час війни в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Тимощук? Тут взагалі коротка розмова. Можна по-різному ставитись до того, як грав у футбол Толя Тимощук, але кар'єру він зробив чудову. Втім, страх має паралізуючу дію для мозку, і безстрашний на полі Толя, мабуть, злякався втратити щось особисте. Я не маю ні слів, ні бажання описувати його вчинки. Для мене це тепер просто прізвище. І просто сцикун.

Не варто про нього згадувати. Потрібно підтримувати наш народ, нашу армію та вірити у перемогу. Наберемося терпіння та працюємо далі", - розповів Дірявка.

Нагадаємо, Анатолія Тимощука позбавили всіх регалій в українському футболі.

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