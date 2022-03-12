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Спеція з асистом Коваленка перемогла Кальярі, Ювентус обіграв Сампдорію Супряги. Результати 29 туру Серії А

Сьогодні 20:54 364 0
Результати 29 туру Серії А
Спеція з асистом Коваленка перемогла Кальярі, Ювентус обіграв Сампдорію Супряги. Результати 29 туру Серії А
#Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спеція

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі 29 туру Серії А

Український півзахисник Спеції Віктор Коваленко вийшов у матчі з Кальярі на 68-й хвилині гри та відзначився результативною передачею.

Водночас український нападник Сампдорії Владислав Супряга матч проти Ювентуса провів на лаві запасних.

Чемпіонат Італії - Серії А

29 тур, 12 березня

Салернітана - Сассуоло 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 8 Бонаццолі, 1:1 - 20 Скамакка, 1:2 - 30 Траоре, 2:2 - 81 Джурич

Спеція - Кальярі 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Ерліч, 2:0 - 74 Манай (Коваленко)

Сампдорія - Ювентус 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 23 Йосіда (автогол), 0:2 - 34 Мората (пен), 1:2 - 84 Сабірі, 1:3 - 88 Мората

21:45 Мілан - Емполі

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