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Жуніор Мораес може перейти в Корінтіанс

Сьогодні 11:55 85 0
34-річний форвард близький до повернення у Бразилію через 12 років відсутності
Жуніор Мораес може перейти в Корінтіанс
#Жуніор Мораес

Джерело - sport.ua.

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес веде переговори про перехід у бразильський Корінтіанс.

Про це повідомляє Globoesporte.

Керівництво клубу задоволене тим, що досвідченого форварда можна буде підписати без додаткових фінансових витрат, оскільки контракт Мораеса із гірниками розрахований до кінця сезону.

Крім Корінтіанса Мораес має варіанти з Італії, Хорватії та США, а також з деякими іншими командами з Бразилії, але саме тімау бачаться для 34-річного форварда оптимальним місцем для продовження кар'єри.

Раніше ФІФА ухвалила рішення про призупинення контрактів легіонерів із клубами УПЛ до 30 червня цього року. Також організація відкрила спеціальне трансферне вікно для українських клубів, яке працюватиме до 7 квітня.

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