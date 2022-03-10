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Можливо, гол Ярмоленка проти Челсі втримав Вест Гем в АПЛ - Моєс

Сьогодні 18:55 408 0
Девід Моєс прокоментував найпам'ятніші моменти у клубі
Можливо, гол Ярмоленка проти Челсі втримав Вест Гем в АПЛ - Моєс
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Вест Гем, #Моєс, #Андрій Ярмоленко

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс виокремив найпам'ятніший момент за час перебування у лондонському клубі.

Про це розповів сам наставник команди.

"Завжди очікую, що мої гравці виграють. Якщо ми граємо з Челсі, Ліверпулем, Манчестер Сіті, я очікую, що вони переможуть. Дуже засмучуюсь, коли ми не перемагаємо. Я готуюсь до ігор, кидаючи виклик гравцям, щоб перемогти та подолати опір.

Який матч виділяється? Можливо, гол Ярмоленка у ворота Челсі, який, мабуть, втримав нас в АПЛ. Однак з того часу я дивлюсь вище. Мені потрібно, щоб гравці вигравали понад 20 ігор за сезон", – розповів Моєс.

Матч, про який говорить наставник Вест Гема, відбувся влітку 2020 року. Тоді Ярмоленко вийшов на поле на 78-й хвилині, а на 89-й влучним ударом завершив переможну контратаку. У тому сезоні Вест Гем фінішував на 16-му місці, відірвавшись від зони вильоту лише на 5 очок. 

Раніше Ярмоленко різко звернувся до російських футболістів.

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