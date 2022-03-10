Головний тренер Вест Гема Девід Моєс виокремив найпам'ятніший момент за час перебування у лондонському клубі.

Про це розповів сам наставник команди.

"Завжди очікую, що мої гравці виграють. Якщо ми граємо з Челсі, Ліверпулем, Манчестер Сіті, я очікую, що вони переможуть. Дуже засмучуюсь, коли ми не перемагаємо. Я готуюсь до ігор, кидаючи виклик гравцям, щоб перемогти та подолати опір.

Який матч виділяється? Можливо, гол Ярмоленка у ворота Челсі, який, мабуть, втримав нас в АПЛ. Однак з того часу я дивлюсь вище. Мені потрібно, щоб гравці вигравали понад 20 ігор за сезон", – розповів Моєс.