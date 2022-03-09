Колишній захисник Карпат, Дніпра, Шахтаря та збірної України Артем Федецький гордий, що президентом України є Володимир Зеленський.

Про це заявив ексгравець.

"Будь-хто в Україні готовий допомогти країні - і жінки, і чоловіки. Честь і хвала їм та Збройним Силам України, яки захищають нашу батьківщину. Певною мірою нам пощастило народитися в такий важкий час, адже ми відчули силу української нації.

Президентом України, напевно, пишається кожен громадянин України. Він верховний головнокомандувач не тільки українського народу та ЗСУ, а й, напевно, один з лідерів світу. На нього всі рівняються. Напевно, хтось і заздрить. В такий час він об’єднав нас всіх. Це такий момент, який не траплявся ні за одного президента незалежної України. Як він каже, він єдиний з народом. Гордість за наш народ, за нашого президента. Впевнений, що ми переможемо", - сказав Федецький.