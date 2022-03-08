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Мораес: Моє завдання сьогодні - допомогти людям зупинити цю війну

Сьогодні 12:58 292 0
Форвард Шахтаря не залишився осторонь війни в Україні
Мораес: Моє завдання сьогодні - допомогти людям зупинити цю війну
#Жуніор Мораес

Джерело - Globoesporte.

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес допоміг бразильським легіонерам та їхнім сім'ям залишити Україну.

Про це заявив футболіст.

"У мене був варіант поїхати одному. Мені зателефонував дуже впливовий друг і сказав: "Жуніор, для тебе є машина, вона є, вона готова, вона тебе забере і відвезе на кордон, щоб ти поїхав". Але я подякував йому і сказав, що залишатимуся з усіма, поки всі не поїдуть.

Мої думки були зосереджені на тому, щоб вивести звідти людей. З нами була чотиримісячна дитина, з нами було троє малюків, у нас було ще четверо дітей – від трьох до п'яти років - були люди похилого віку, мами футболістів, няня.

Я насправді ще не можу засвоїти все, що відбувається. Це все ще схоже на жах. Здається, що будь-якої миті я прокинуся від цього, тому що я бачив багато з того, що будувалося, а потім руйнувалося.

Я думаю, що життя найважливіше. Воно важливіше за професію, в цьому випадку ми говоримо про футбол чи політику, про що завгодно. І на цій війні ми бачимо багато смертей, багато потворних речей. І коли ви допомагаєте врятувати життя, ви почуваєтеся краще. Це заспокоює мене, тому що, з іншого боку, ми не можемо розслабитися, доки не припинимо цю війну… Отже, допомога людям принесла мені полегшення, і моє серце наповнилося силою продовжувати.

Моє завдання сьогодні - допомогти людям зупинити цю війну. Мова про порятунок життів, спробу врятувати життя. Я намагаюся підтримати людей, які лишилися там. Я не можу зараз думати про своє майбутнє", - зазначив Мораес.

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