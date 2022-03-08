Мораес: Моє завдання сьогодні - допомогти людям зупинити цю війну

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораес допоміг бразильським легіонерам та їхнім сім'ям залишити Україну.

Про це заявив футболіст.

"У мене був варіант поїхати одному. Мені зателефонував дуже впливовий друг і сказав: "Жуніор, для тебе є машина, вона є, вона готова, вона тебе забере і відвезе на кордон, щоб ти поїхав". Але я подякував йому і сказав, що залишатимуся з усіма, поки всі не поїдуть.

Мої думки були зосереджені на тому, щоб вивести звідти людей. З нами була чотиримісячна дитина, з нами було троє малюків, у нас було ще четверо дітей – від трьох до п'яти років - були люди похилого віку, мами футболістів, няня.

Я насправді ще не можу засвоїти все, що відбувається. Це все ще схоже на жах. Здається, що будь-якої миті я прокинуся від цього, тому що я бачив багато з того, що будувалося, а потім руйнувалося.

Я думаю, що життя найважливіше. Воно важливіше за професію, в цьому випадку ми говоримо про футбол чи політику, про що завгодно. І на цій війні ми бачимо багато смертей, багато потворних речей. І коли ви допомагаєте врятувати життя, ви почуваєтеся краще. Це заспокоює мене, тому що, з іншого боку, ми не можемо розслабитися, доки не припинимо цю війну… Отже, допомога людям принесла мені полегшення, і моє серце наповнилося силою продовжувати.

Моє завдання сьогодні - допомогти людям зупинити цю війну. Мова про порятунок життів, спробу врятувати життя. Я намагаюся підтримати людей, які лишилися там. Я не можу зараз думати про своє майбутнє", - зазначив Мораес.