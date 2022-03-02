Головне
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE
Сьогодні 17:23 8980
Росію викинули з всесвітньої легкоатлетичної ради
Вчора 22:47 541
Шовковський: Росія як та чума на планеті, яку хочеться спалити та закопати
Вчора 22:16 494
Олімпійський призер Токіо-2022 приєднався до українського війська
Вчора 21:57 856
Російські військові вбили українського біатлоніста
Вчора 21:13 4708
Блохін закликав Росію припинити обстріли України
Вчора 20:57 952
Стаховський: Якщо потрібно - буду стріляти
Вчора 18:12 640
Фото дня: Чемпіон світу з боксу святкує день народження зі зброєю в руках
Вчора 14:55 8097
Сенченко: Повєткін і йому подібні – кінчені тварюки
Вчора 13:13 29660 3
Російські окупанти в Києві вбили футболіста
Вчора 11:47 4887
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Експрезидент ФІФА: Путін більше не знає, що робить

Сьогодні 19:15 165 1
Йозеф Блаттер поділився думками про Володимира Путіна та вторгнення російських військ до України
Експрезидент ФІФА: Путін більше не знає, що робить
#ФІФА, #Блаттер, #Путін

Джерело - tribuna.com.

Президент Росії Володимир Путін розв'язав абсолютну безглузду війну з Україною.

Про це розповів колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.

"Я познайомився з Путіним тоді, коли прийняли рішення, що ЧС-2018 відбудеться в Росії, у грудні 2010 року. На той час він був прем’єр-міністром. 

Актуально: Воронін: Зупиніть цього сучого сина Путіна

Коли 2 грудня 2010 року Росія отримала право на проведення чемпіонату світу з футболу, Путін прилетів із Карлсберга до Цюриха і виголосив промову. Відтоді наші стосунки були дуже дружніми.

Якщо подивитись на поточну ситуацію і на Путіна по телебаченню на різних каналах, це вже не та сама людина. Я бачу людину, яка, мабуть, більше не знає, що робить, і яка розв’язала абсолютно безглузду війну, завдаючи великих страждань і повністю ізолюючи себе.

Правильно, що спорт, після початкових коливань, відреагував з усією послідовністю і показав Росії червону картку. Я також радий, що Швейцарія дає чіткий сигнал.

Мої співчуття та солідарність до українського народу та його хоробрих борців опору", – сказав Блаттер.

Коментарі ()
Популярне зараз
Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані Поворознюк: Всі під’їзди до селища заміновані 1368
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії 1092
Зінченко з капітанською пов'язкою вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії Зінченко з капітанською пов'язкою вивів Манчестер Сіті на матч Кубка Англії 1090
Український коментатор вступив у територіальну оборону Український коментатор вступив у територіальну оборону 1495
Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE Росія веде війну проти України: Йдуть масовані обстріли LIVE 8980
Російські військові вбили українського біатлоніста Російські військові вбили українського біатлоніста 4708
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 2449 2
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 20921
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 3587
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 11040
Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво Відео дня. Півзахисник Динамо (U-19) забив божевільний гол у ворота Депортіво 218141 4
32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 32224