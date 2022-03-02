Експрезидент ФІФА: Путін більше не знає, що робить

Президент Росії Володимир Путін розв'язав абсолютну безглузду війну з Україною.

Про це розповів колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер.

"Я познайомився з Путіним тоді, коли прийняли рішення, що ЧС-2018 відбудеться в Росії, у грудні 2010 року. На той час він був прем’єр-міністром.

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Коли 2 грудня 2010 року Росія отримала право на проведення чемпіонату світу з футболу, Путін прилетів із Карлсберга до Цюриха і виголосив промову. Відтоді наші стосунки були дуже дружніми.

Якщо подивитись на поточну ситуацію і на Путіна по телебаченню на різних каналах, це вже не та сама людина. Я бачу людину, яка, мабуть, більше не знає, що робить, і яка розв’язала абсолютно безглузду війну, завдаючи великих страждань і повністю ізолюючи себе.

Правильно, що спорт, після початкових коливань, відреагував з усією послідовністю і показав Росії червону картку. Я також радий, що Швейцарія дає чіткий сигнал.

Мої співчуття та солідарність до українського народу та його хоробрих борців опору", – сказав Блаттер.