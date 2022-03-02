Воронін: Зупиніть цього сучого сина Путіна

Колишній гравець збірної України Андрій Воронін просить світ зупинити президента Росії Володимира Путіна.

Про це розповів сам футболіст у коментарі Bild.

"Що рухає Путіним? Може, він просто хоче потрапити до підручників історії. Але він ніколи не опиниться там. Або максимум у якості злочинця.

Люди в Росії також налаштовані проти Путіна. Я маю повідомлення з усього світу від колишніх партнерів по команді, від інших футболістів. Також від росіян, які мені пишуть: "Вибачте. Це не ми".

Як Німеччина може допомогти Україні? Зупиніть цього сучого сина Путіна, допоможіть біженцям. І надішліть зброю, щоб ми могли захистити себе. Я так пишаюся своєю країною. У нас чудові міста, чудові люди. Ми продовжуватимемо боротися. І ми переможемо. Але ціна дуже висока. Багато загиблих... Ми живемо у 2022 році, а не в період Другої світової війни...", - відзначив Воронін.