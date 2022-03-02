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Гвардіола пояснив капітанство Зінченка у матчі Кубка Англії

Сьогодні 13:30 405 0
Жузеп Гвардіола прокоментував підтримку Олександру Зінченку
Гвардіола пояснив капітанство Зінченка у матчі Кубка Англії
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко, #Кубок Англії, #Манчестер Сіті

Джерело - football24.ua.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола пояснив роль Олександра Зінченка в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії з Пітерборо.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Наш капітан вирішив віддати Зінченку пов'язку, щоб показати, наскільки важлива для нас ця ситуація. Всі в клубі виступили за цей жест і за капітана, який представляє свою країну. Зінченко отримує підтримку не тільки від уболівальників, а й від усього світу. Грати в футбол – найкращий спосіб для нього впоратися з усім.

Ми пройшли в наступний раунд, це був хороший вечір. Суперник почав гру краще за нас, але в іншому ми контролювали ситуацію в непростих умовах. Ми добре адаптувалися, і в підсумку якість гравців зіграла вирішальну роль", – розповів Гвардіола.

Раніше Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Пітерборо у Кубку Англії.

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