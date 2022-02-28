Зозуля: За 4 дні нам вдалося зібрати 200 тис € на потреби армії

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Фуенлабради Роман Зозуля зібрав 200 тисяч євро за чотири дні військових дій в Україні.

Про це він повідомив у Фейсбуці.

"Дякую нашим воїнам, які титанічно відбивають атаки рашистських загарбників. Ваш подвиг неоціненний. Поки ви захищаєте країну, ваші щирі фанати робитимуть все, щоб захистити вас самих!", - написав Зозуля.

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"За 4 дні нам вдалося зібрати 200 тис € на потреби армії. Я страшенно гордий тим, що до цього долучилися всі футбольні клуби України і мої друзі Євгеній Шахов, Євгеній Коноплянка, Віктор Коваленко, Олександр Зубков, Олександр Зінченко, Андрій Ярмоленко, Олександр Костильов, Віталій Миколенко, Марян Швед, Василь Кравець, Орест Лебеденко, Богдан Михаличенко, Ігор Пластун. Сьогодні весь світовий футбол грає на одній частині поля з Україною і щиро вірить в її перемогу!".

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"Окремо хочу подякувати за неймовірну підтримку української діаспори в Іспанії. Люди, ви дуже круті! Бандерольки вже полетіли в Україну і за кілька днів будуть у наших воїнів. Тоді і відзвітую за всі подарунки".

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