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Легенда Динамо: Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію

Вчора 23:11 124 0
Олексій Михайличенко прокоментував напад Росії
Легенда Динамо: Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію
#Динамо Київ, #Олексій Михайличенко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - uaf.ua.

Співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко відреагував на вторгнення Росії в Україні.

Про це розповів сам функціонер.

"Любі друзі. Любі українці. Вітаю вас.

Я зараз знаходжуся в центрі Києва, біля Національної опери України. Мені дуже боляче бачити, що ці варвари роблять з нашою країною, з нашим містом. Мені дуже боляче бачити, як ми зараз живемо. Але ми живемо й будемо жити.

Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію. Не дай нам бог, щоб такий нелюд, як Путін, правив Україною. Я пишаюся нашою країною, нашою армією та нашими людьми. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні", – сказав Михайличенко.

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