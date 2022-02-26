Легенда Динамо: Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію

Співголова комітету збірних УАФ Олексій Михайличенко відреагував на вторгнення Росії в Україні.

Про це розповів сам функціонер.

"Любі друзі. Любі українці. Вітаю вас.

Я зараз знаходжуся в центрі Києва, біля Національної опери України. Мені дуже боляче бачити, що ці варвари роблять з нашою країною, з нашим містом. Мені дуже боляче бачити, як ми зараз живемо. Але ми живемо й будемо жити.

Не дай нам бог жити в країні, яка нагадує Росію. Не дай нам бог, щоб такий нелюд, як Путін, правив Україною. Я пишаюся нашою країною, нашою армією та нашими людьми. Ми обов’язково переможемо. Слава Україні", – сказав Михайличенко.