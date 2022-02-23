Шаран: Враження про новачків позитивне

Головний тренер Минаю Володимир Шаран задоволений грою новачків команди у контрольних матчах.

Про це заявив фахівець.

"Враження про них є позитивним. Хоча не всі готові повною мірою, треба ще доопрацьовувати у фізичному плані. Адже хтось приєднався до нашої команди під час збору, а хтось хворів по п'ять-сім днів, через що випадав з обойми.

А от щодо психології впевненості додали здобуті наприкінці збору перемоги в спарингах. Після них настрій у хлопців добрий. Розумію, що за період перебування у Туреччині були важкі матчі, у яких підопічні грали по одному тайму. У двох же заключних поєдинках - із узбецькою Согдіаною та Агробізнесом провели на полі більше ігрового часу", - сказав Шаран.