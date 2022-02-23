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Шаран: Враження про новачків позитивне

Сьогодні 08:55 174 0
Наставник Минаю - про новобранців команди
Шаран: Враження про новачків позитивне
#Минай, #Володимир Шаран

Джерело - Meta-ratings.com.ua.

Головний тренер Минаю Володимир Шаран задоволений грою новачків команди у контрольних матчах.

Про це заявив фахівець.

"Враження про них є позитивним. Хоча не всі готові повною мірою, треба ще доопрацьовувати у фізичному плані. Адже хтось приєднався до нашої команди під час збору, а хтось хворів по п'ять-сім днів, через що випадав з обойми.

А от щодо психології впевненості додали здобуті наприкінці збору перемоги в спарингах. Після них настрій у хлопців добрий. Розумію, що за період перебування у Туреччині були важкі матчі, у яких підопічні грали по одному тайму. У двох же заключних поєдинках - із узбецькою Согдіаною та Агробізнесом провели на полі більше ігрового часу", - сказав Шаран.

Раніше Минай підписав двох захисників.

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