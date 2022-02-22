Дибала хоче перейти у Барселону

Нападник Пауло Дибала може перейти у Барселону.

Про це повідомляє Diario Sport.

З форвардом Ювентуса, який влітку може стати вільним агентом, контактує Барселона, Тоттенгем та Інтер.

Аргентинець хоче перейти до Барси. Пауло хотілося б пограти у Ла-Лізі, хоча він отримав пропозиції з АПЛ. У Барсі точно знають, чого хоче Дибала, та розуміють, як організувати його перехід.

Барселона та Дибала контактують не вперше, але варіант із запрошенням цього гравця ніколи не розглядали серйозно, оскільки Пауло складно грати поряд із Ліонелем Мессі.

Повідомляється, що Дибала хоче змінити обстановку, щоб продовжити рости як футболіст та вигравати титули.

Нагадаємо, Ювентус запропонував Дибалі новий контракт.