Головне
7 головних героїв Олімпійських ігор у Пекіні
Сьогодні 11:41 318
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим
Сьогодні 11:43 8587 2
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 11:30 43260 1
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200
Сьогодні 10:23 10717
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15
Сьогодні 09:57 193963
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх
Сьогодні 09:50 6960 2
Норвегія виграла медальний залік та встановила рекорд зимових Олімпіад
Вчора 20:03 1821
У Пекіні погасили вогонь зимової Олімпіади-2022
Вчора 15:47 624
Це для тебе, Україно, - фіни присвятили перемогу на Олімпіаді Україні
Вчора 13:34 130010 67
Лінія Маннергейма для ОКР і золота медаль Великої Британії: підсумки Олімпіади-2022 за 20 лютого
Вчора 09:56 5727
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Ювентус запропонував Дибалі новий контракт

Сьогодні 13:58 145 0
Гравцю запропонували угоду на 8 млн євро на рік
Ювентус запропонував Дибалі новий контракт
#Пауло Дибала, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус, #Антун

Джерело - Calciomercato.com.

Пауло Дибала продовжить контракт з Ювентусом, якщо його агент відмовиться від компенсації.

Про це повідомляє Calciomercato.com

Італійський клуб має намір продовжити співпрацю з 28-річним аргентинцем наприкінці тижня, коли представник гравця прибуде до Турину.

  АктуальноДибала може влітку покинути Ювентус

Клуб готовий дати Дибалі 8 мільйонів євро на рік плюс 2-3 млн у вигляді бонусів.

Проте, є важлива умова – агент аргентинця Хорхе Антун повинен відмовитися від значної частини необхідної ним комісії.

Нагадаємо, Дибала може пропустити гру з Вільярреалом через травму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим Кікбоксер Журавльов: Я з автоматом відстоював Крим 8587 2
Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 Рейтинг ATP: Марченко випав з ТОП-200 10717
Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх Легендарне золото! 8 років тому збірна України виграла жіночу естафету на Олімпійських іграх 6960 2
Підтримаємо збірну України у Глазго! Підтримаємо збірну України у Глазго! 43260 1
Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією Фінські хокеїсти танцями голяка святкували перемогу над Росією 8489
Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 Рейтинг WTA: Ястремська піднялася на 26 позицій, Світоліна - у ТОП-15 193963
Рекомендуємо
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 7081
Кому офіційно належать українські клуби Кому офіційно належать українські клуби 41865
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 11420
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 11080 22
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 155660 5
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 12821