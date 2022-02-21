Джерело - Calciomercato.com.
Пауло Дибала продовжить контракт з Ювентусом, якщо його агент відмовиться від компенсації.
Про це повідомляє Calciomercato.com
Італійський клуб має намір продовжити співпрацю з 28-річним аргентинцем наприкінці тижня, коли представник гравця прибуде до Турину.
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Клуб готовий дати Дибалі 8 мільйонів євро на рік плюс 2-3 млн у вигляді бонусів.
Проте, є важлива умова – агент аргентинця Хорхе Антун повинен відмовитися від значної частини необхідної ним комісії.
Нагадаємо, Дибала може пропустити гру з Вільярреалом через травму.