Сержиньйо Дест може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Американський захисник Барселони Сержиньйо Дест може перейти у Рому.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Рома звернула увагу на 21-річного американця. "Вовки" перебувають у пошуках підсилення окремих позицій і правий фланг, де грає Рік Карсдорп.

Каталонці влітку прагнуть продати свого гравця і вже повісили цінник – 20 млн євро. Сам Дест позитивно сприймає такий розвиток подій та майбутній трансфер у столицю Італії. Окрім "вовків", претендентами на Сержиньйо називають Арсенал, Баварія, Борусія Д, Челсі та Аякс.

У поточному сезоні на рахунку Деста 3 результативні матчі у 22 матчах у всіх турнірах.

Раніше Рома зіграла внічию з Вероною.