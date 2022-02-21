Джерело - Чемпіон.
Американський захисник Барселони Сержиньйо Дест може перейти у Рому.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Рома звернула увагу на 21-річного американця. "Вовки" перебувають у пошуках підсилення окремих позицій і правий фланг, де грає Рік Карсдорп.
Каталонці влітку прагнуть продати свого гравця і вже повісили цінник – 20 млн євро. Сам Дест позитивно сприймає такий розвиток подій та майбутній трансфер у столицю Італії. Окрім "вовків", претендентами на Сержиньйо називають Арсенал, Баварія, Борусія Д, Челсі та Аякс.
У поточному сезоні на рахунку Деста 3 результативні матчі у 22 матчах у всіх турнірах.
Раніше Рома зіграла внічию з Вероною.