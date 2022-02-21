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Дест може перейти у Рому

Сьогодні 21:40 66 0
Сержиньйо Дест може змінити клуб
Дест може перейти у Рому
Фото - gettyimages
#Барселона, #Дест, #Рома, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Американський захисник Барселони Сержиньйо Дест може перейти у Рому.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Рома звернула увагу на 21-річного американця. "Вовки" перебувають у пошуках підсилення окремих позицій і правий фланг, де грає Рік Карсдорп.

Каталонці влітку прагнуть продати свого гравця і вже повісили цінник – 20 млн євро. Сам Дест позитивно сприймає такий розвиток подій та майбутній трансфер у столицю Італії. Окрім "вовків", претендентами на Сержиньйо називають Арсенал, Баварія, Борусія Д, Челсі та Аякс.

У поточному сезоні на рахунку Деста 3 результативні матчі у 22 матчах у всіх турнірах.

Раніше Рома зіграла внічию з Вероною.

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