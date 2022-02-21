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Макаренко - у символічній команді туру чемпіонату Угорщини

Сьогодні 16:55 34 0
Євген Макаренко став одним з найкращих гравців 21-го туру чемпіонату Угорщини
Макаренко - у символічній команді туру чемпіонату Угорщини
#Євген Макаренко, #МОЛ Фегервар

Джерело - molfehervarfc.hu.

Півзахисник Фегервара Євген Макаренко потрапив до команди 21-го туру чемпіонату Угорщини.

Про це повідомляє пресслужба Фегервара.

Макаренко отримав 265 балів за версією Instat, що є одним з найкращих показників у турі. Не завадила цьому поразка Фегервара в матчі з Уйпештом (1:2). Цікаво, що Євген вже восьмий раз у цьому сезоні потрапляє в команду туру.

Макаренко зіграв 22 матчі за Фегервар у поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами.

Раніше гол Петрусенка приніс Гонведу перемогу над Фегерваром Петряка, Лєднєва та Макаренка.

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