Макаренко - у символічній команді туру чемпіонату Угорщини

Джерело - molfehervarfc.hu.
Півзахисник Фегервара Євген Макаренко потрапив до команди 21-го туру чемпіонату Угорщини.
Про це повідомляє пресслужба Фегервара.
Макаренко отримав 265 балів за версією Instat, що є одним з найкращих показників у турі. Не завадила цьому поразка Фегервара в матчі з Уйпештом (1:2). Цікаво, що Євген вже восьмий раз у цьому сезоні потрапляє в команду туру.
Макаренко зіграв 22 матчі за Фегервар у поточному сезоні, у яких відзначився 3 асистами.
Раніше гол Петрусенка приніс Гонведу перемогу над Фегерваром Петряка, Лєднєва та Макаренка.