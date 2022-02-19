Команди розписали нульову нічию

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграло внічию з узбецьким Пахтакором у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Контрольний поєдинок

19 лютого

Динамо - Пахтакор 0:0

Варто нагадати, що Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині.