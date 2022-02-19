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Динамо - Пахтакор 0:0. Огляд матчу

Сьогодні 21:56 141 0
Команди розписали нульову нічию
Динамо - Пахтакор 0:0. Огляд матчу
#Динамо Київ, #Контрольний поєдинок, #Пахтакор

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграло внічию з узбецьким Пахтакором у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Контрольний поєдинок

19 лютого

Динамо - Пахтакор 0:0

Варто нагадати, що Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині.

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