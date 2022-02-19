Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграло внічию з узбецьким Пахтакором у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Контрольний поєдинок
19 лютого
Варто нагадати, що Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині.
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|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграло внічию з узбецьким Пахтакором у межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Контрольний поєдинок
19 лютого
Варто нагадати, що Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині.