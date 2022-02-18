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Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині

Сьогодні 14:14 180 0
Став відомий п'ятий суперник Динамо
Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - fcdynamo.com.

П’ятим і останнім суперником Динамо у контрольних матчах на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині стане латвійський клуб РФШ (повна назва - FK Rigas Futbola Skola) із Риги.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Контрольна зустріч із чемпіоном минулого сезону чемпіонату Латвії відбудеться у понеділок, 21-го лютого, на арені Mardan Stadium в Анталії. Початок – об 11:00 за київським часом.

Одразу після завершення поєдинку динамівці вирушать в аеропорт Анталії та повернуться до Києва.

Раніше Динамо здолало Валмієру в контрольному матчі.

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