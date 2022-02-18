Динамо назвало п'ятого суперника на зборах у Туреччині

Став відомий п'ятий суперник Динамо

П’ятим і останнім суперником Динамо у контрольних матчах на заключному навчально-тренувальному зборі в Туреччині стане латвійський клуб РФШ (повна назва - FK Rigas Futbola Skola) із Риги.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Контрольна зустріч із чемпіоном минулого сезону чемпіонату Латвії відбудеться у понеділок, 21-го лютого, на арені Mardan Stadium в Анталії. Початок – об 11:00 за київським часом.

Одразу після завершення поєдинку динамівці вирушать в аеропорт Анталії та повернуться до Києва.

Раніше Динамо здолало Валмієру в контрольному матчі.