Головному тренеру Тоттенгема Антоніо Конте подобається підбір гравців у команді.

Про це він розповів порталу The Athletic.

"Я не розумію, чому хтось хоче створити мені проблеми. Президент дуже добре знає мої думки. Клуб тепер не хоче, щоб я розмовляв з італійськими ЗМІ, бо переклад не був точним. Я завжди казав, що мені подобається у Тоттенгемі, подобається працювати з цими гравцями. Я завжди це говорив", - заявив фахівець.