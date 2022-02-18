Джерело - The Athletic.
Головному тренеру Тоттенгема Антоніо Конте подобається підбір гравців у команді.
Про це він розповів порталу The Athletic.
"Я не розумію, чому хтось хоче створити мені проблеми. Президент дуже добре знає мої думки. Клуб тепер не хоче, щоб я розмовляв з італійськими ЗМІ, бо переклад не був точним. Я завжди казав, що мені подобається у Тоттенгемі, подобається працювати з цими гравцями. Я завжди це говорив", - заявив фахівець.
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"У нас попереду чотири місяці сезону, і ми маємо зробити все можливе, щоб фінішувати на найкращому місці у таблиці", - сказав Конте.
Нагадаємо, Конте програв 3 матчі ліги поспіль уперше за 12 років.