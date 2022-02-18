Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі міг очолити Наполі або Фіорентину.

Про це він розповів директору телеканалів Футбол 1/2/3 Олександру Денисову.

"Мені пропонували кращі фінансові умови у Фіорентіні та Наполі, але я обрав Шахтар. Мені важливо, що президент і я однаково дивимося на те, як має розвиватись клуб. Президенту Шахтаря мало просто перемагати, він хоче, щоб Шахтар перемагав гарно. Це те, чого хочу і я", - сказав Де Дзербі.