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Де Дзербі: Мені пропонували кращі умови у Фіорентіні та Наполі

Сьогодні 18:47 143 0
Де Дзербі розповів про пропозиції від клубів Серії А
Де Дзербі: Мені пропонували кращі умови у Фіорентіні та Наполі
#Де Дзербі, #Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фіорентина, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі міг очолити Наполі або Фіорентину.

Про це він розповів директору телеканалів Футбол 1/2/3 Олександру Денисову.

"Мені пропонували кращі фінансові умови у Фіорентіні та Наполі, але я обрав Шахтар. Мені важливо, що президент і я однаково дивимося на те, як має розвиватись клуб. Президенту Шахтаря мало просто перемагати, він хоче, щоб Шахтар перемагав гарно. Це те, чого хочу і я", - сказав Де Дзербі.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Астану.

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