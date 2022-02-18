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Луческу може скоротити збір Динамо у Туреччині

Сьогодні 13:39 99 0
Динамо може достроково повернутися зі зборів у Туреччині
Луческу може скоротити збір Динамо у Туреччині
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Туреччина, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розглядає можливість скоротити на один день програму підготовки на третьому зборі київської команди.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Луческу схиляється до того, щоб команда повернулася до Києва не у вівторок, 22 лютого, як було заплановано раніше, а у понеділок, вирушивши до аеропорту одразу ж після заключного спарингу з ФК Рига.

Це пов'язано з тим, що досвідчений тренер, помітивши моральну втому своїх підопічних, яка накопичилася за півтора місяця практично безперервних зборів, вирішив надати їм на один день більше відпочинку перед відновленням чемпіонату.

Раніше Динамо здолало Валмієру в контрольному матчі.

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