Луческу може скоротити збір Динамо у Туреччині

Динамо може достроково повернутися зі зборів у Туреччині

Головний тренер Динамо Мірча Луческу розглядає можливість скоротити на один день програму підготовки на третьому зборі київської команди.

Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.

Луческу схиляється до того, щоб команда повернулася до Києва не у вівторок, 22 лютого, як було заплановано раніше, а у понеділок, вирушивши до аеропорту одразу ж після заключного спарингу з ФК Рига.

Це пов'язано з тим, що досвідчений тренер, помітивши моральну втому своїх підопічних, яка накопичилася за півтора місяця практично безперервних зборів, вирішив надати їм на один день більше відпочинку перед відновленням чемпіонату.

Раніше Динамо здолало Валмієру в контрольному матчі.