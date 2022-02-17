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Гасперіні розкритикував Маліновського після шедеврального голу Ювентусу

Сьогодні 12:44 416 0
Джан П'єро Гасперіні висловився про гру Руслана Маліновського.
Гасперіні розкритикував Маліновського після шедеврального голу Ювентусу
#Аталанта, #Джан П`єро Гасперіні, #Руслан Маліновський

Джерело - sport24.ua.

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський показував не найкращу гру до матчу з Ювентусом.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

"Чи стане Маліновський ключем до перемоги над Олімпіакосом? Руслан видав чудовий відрізок у матчі з Ювентусом, але попередні зустрічі були не найкращими. Для нас всі гравці важливі, складно говорити про якийсь рейтинг. 

Це європейський матч, хоча й не Ліга чемпіонів. Такі події престижні, ви зустрічаєтесь із дуже сильними командами", - відзначив Гасперіні.

Раніше Аллегрі оцінив гол Маліновського.

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