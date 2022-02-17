Гасперіні розкритикував Маліновського після шедеврального голу Ювентусу

Джерело - sport24.ua.
Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський показував не найкращу гру до матчу з Ювентусом.
Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.
"Чи стане Маліновський ключем до перемоги над Олімпіакосом? Руслан видав чудовий відрізок у матчі з Ювентусом, але попередні зустрічі були не найкращими. Для нас всі гравці важливі, складно говорити про якийсь рейтинг.
Це європейський матч, хоча й не Ліга чемпіонів. Такі події престижні, ви зустрічаєтесь із дуже сильними командами", - відзначив Гасперіні.
Раніше Аллегрі оцінив гол Маліновського.