Гасперіні розкритикував Маліновського після шедеврального голу Ювентусу

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський показував не найкращу гру до матчу з Ювентусом.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

"Чи стане Маліновський ключем до перемоги над Олімпіакосом? Руслан видав чудовий відрізок у матчі з Ювентусом, але попередні зустрічі були не найкращими. Для нас всі гравці важливі, складно говорити про якийсь рейтинг.

Це європейський матч, хоча й не Ліга чемпіонів. Такі події престижні, ви зустрічаєтесь із дуже сильними командами", - відзначив Гасперіні.