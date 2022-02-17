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Ахметов: Донецьк може бути лише в єдиній Україні

Сьогодні 09:45 215 0
Рінат Ахметов поностальгував за рідним містом.
Ахметов: Донецьк може бути лише в єдиній Україні
#Рінат Ахметов, #Донецьк, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар

Джерело - shakhtar.com.

Донецьк повинний якнайшвидше повернутися у єдину Україну.

Про це розповів президент Шахтаря Рінат Ахметов.

"Маю мрію, щоб на Донбас Арені звучав гімн Ліги чемпіонів. Щоб там виступали найкращі команди світу. Щоби там, як і раніше, були Манчестер, Барселона. Я думаю, за цим всім сумують наші уболівальники.

Я вже сказав, що хочу, щоб Донецьк, Донбас був дуже щасливим, а щасливим він може бути лише в єдиній Україні. Тому, дай Боже, щоб Донбас, Донецьк швидше повертався до єдиної України, щоб там люди жили, а не виживали, і щоб там завжди звучав гімн Ліги чемпіонів. Коли вчора я їхав із Запоріжжя та побачив "Донецьк, 100 км" у мене мало не зупинилося серце. Я вперше за 8 років так поряд із Донецьком", - відзначив Ахетов.

Нагадаємо, Чеферін вручив Ахметову нагороду UEFA Football Leadership Award.

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