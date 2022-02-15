Левандовському, Ноєру та Гнабрі надійшли смертельні загрози

Трьом гравцям Баварії погрожують

Джерело - Please My News.

Трьом футболістам Баварії загрожують смертю.

Про це повідомляє Please My News.

Йдеться про воротаря Мануеля Ноєра, півзахисника Сержа Гнабрі та форварда Роберта Левандовського.

Повідомлення спочатку були доставлені до Санкт-Паулі, після чого клуб другої німецької ліги перенаправив їх до правоохоронних органів.

Зазначається, що ставлення до погроз серйозне, і тепер поліція шукає того хто їх відправляв.

Нагадаємо, Американському журналісту погрожують смертю через допінгові махінації росіян.