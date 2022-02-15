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Прогноз на матч ПСЖ - Реал

Сьогодні 15:02 282 0
Прогноз на матч ПСЖ - Реал

Джерело - Чемпіон.

Дочекалися! Ліга чемпіонів знову повертається. І вже 15 лютого нас чекає матч ПСЖ – Реал (початок о 22:00). Мессі та Неймар знову отримають можливість забити мадридцям. Правда, участь бразильця все ще під питанням, але у нього непогані шанси вийти на поле.

Нагадаємо, що коли команди зустрічалися минулого разу в Лізі чемпіонів, то в Мадриді Реал не зміг втримати перевагу і парижани вирвали нічию 2:2. А ось у Франції ПСЖ виграв 3:0. Зараз аналітики Parimatch дають 39% на перемогу ПСЖ проти 31% на те, що виграє Реал, ще 30% на нічию.

Реал зараз лідирую в Прімері з відривом у чотири очки від Севільї. В п’яти матчах чемпіонату цього року команда виграла два, ще два рази зіграла внічию і один раз зазнала поразки. ПСЖ теж лідер, але випереджає Марсель на солідні 13 очок. До того ж парижани виграли у чотирьох останніх матчах чемпіонату поспіль.

Якщо у ПСЖ може не зіграти Неймар, то у Реала інша суттєва втрата – Бензема. Так, його можуть включити в заявку, але він теж пропустив деякий час через травму і навряд знаходиться в оптимальній формі.

Окремої уваги заслуговує й тренерське протистояння. Маурісіо Почеттіно класний тренер, але Карло Анчелотті спеціаліст зовсім іншого рівня. Тим не менш, навіть йому буде непросто привезти переможу з Парижа. Скоріш за все, перша зустріч команд буде доволі обережною і багато голів ми не побачимо.

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