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Фенербахче може зробити пропозицію Луческу

Сьогодні 12:12 92 0
Мірча Луческу може покинути Динамо
Фенербахче може зробити пропозицію Луческу
#Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Чемпіонат України, УПЛ, #Фенербахче

Джерело - sport.ua.

Керівництво турецького Фенербахче перебуває в активних пошуках нового головного тренера для першої команди на наступний сезон.

Про це повідомляє Yeni Asir.

В даний час колектив очолює 60-річний Ісмаїл Картал, проте його контракт розрахований до кінця сезону і з самого початку цей фахівець розглядався босами клубу як тимчасовий керівник.

За наявною інформацією, один із радників президента Фенербахче Алі Коча запропонував босу розглянути можливість запрошення до клубу головного тренера Динамо Мірчі Луческу.

Поки що думки Коча з цього приводу невідомі, однак передбачається, що стамбульський клуб справді може зробити пропозицію Луческу, якщо найближчим часом не досягне порозуміння з кимось із трійці пріоритетних кандидатів, до якої входять Йоахім Лев, Жорже Жезуш та Кука.

Нагадаємо, Луческу та Кендзьора зустрілися з головним тренером збірної Польщі.

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