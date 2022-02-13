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Джампаоло: Супряга ще не освоївся і поки не у формі

Сьогодні 22:03 183 0
Головний тренер Сампдорії розповів про стан українського нападника
Джампаоло: Супряга ще не освоївся і поки не у формі
#Джампаоло, #Мілан, #Сампдорія, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Владислав Супряга

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Новачок Сампдорії Владислав Супряга ще не освоївся в команді та не набрав форму.

Про це розповів головний тренер генуезців Марко Джампаоло.

"Ми почали грати з латералями, але це змусило нас опуститися надто низько. Квальярелла грав після місячної перерви через проблеми з м'язами, потім у мене є молодий Супряга. Він ще не освоївся і поки що не у формі", - заявив фахівець.

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"У мене немає альтернатив, окрім Джовінко, який прибув два дні тому і все ж таки не зміг грати. Можливо, я зіграв би за цією схемою, якби вони були в оптимальній формі", - сказав Джампаоло.

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