Головний тренер Сампдорії розповів про стан українського нападника

Джерело - TuttoMercatoWeb.

Новачок Сампдорії Владислав Супряга ще не освоївся в команді та не набрав форму.

Про це розповів головний тренер генуезців Марко Джампаоло.

"Ми почали грати з латералями, але це змусило нас опуститися надто низько. Квальярелла грав після місячної перерви через проблеми з м'язами, потім у мене є молодий Супряга. Він ще не освоївся і поки що не у формі", - заявив фахівець.

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"У мене немає альтернатив, окрім Джовінко, який прибув два дні тому і все ж таки не зміг грати. Можливо, я зіграв би за цією схемою, якби вони були в оптимальній формі", - сказав Джампаоло.

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