Мілан обіграв Сампдорію Супряги, Рома вирвала нічию в Сассуоло. Результати 25 туру Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 лютого, відбулося 5 матчів у межах 25 туру італійської Серії А.
Мілан мінімально переграв Сампдорію. Українець Владислав Супряга провів увесь матч на лаві для запасних.
Чемпіонат Італії - Серія А
25 тур, 13 лютого
Мілан - Сампдорія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Леау
Верона - Удінезе 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 2 Депаолі, 2:0 - 31 Барак, 3:0 - 66 Капрарі, 4:0 - 84 Тамез
Дженоа - Салернітана 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 32 Дестро, 1:1 - 45+1 Бонаццолі
Емполі - Кальярі 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 38 Пінамонті, 1:1 - 84 Паволетті
Сассуоло - Рома 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 45+1 Абрахам(П), 1:1 - 47 автогол Смоллінг, 2:1 - 73 Траоре, 2:2 - 90+3 Крістанте
Сьогодні у Серії А буде зіграно ще один матч
21:45 Аталанта - Ювентус
Раніше Інтер зіграв внічию з Наполі.