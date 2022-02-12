Роналду та Погба - в старті Манчестер Юнайтед на матч з Саутгемптоном

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед прийматиме Саутгемптон у межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Актуально: АПЛ. Евертон - Лідс: онлайн-трансляція. LIVE
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Джерело - Чемпіон.
Манчестер Юнайтед прийматиме Саутгемптон у межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами.
Актуально: АПЛ. Евертон - Лідс: онлайн-трансляція. LIVE