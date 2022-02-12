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Роналду та Погба - в старті Манчестер Юнайтед на матч з Саутгемптоном

Сьогодні 14:01 153 0
Поєдинок розпочнеться о 14:30
Роналду та Погба - в старті Манчестер Юнайтед на матч з Саутгемптоном
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Саутгемптон

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Юнайтед прийматиме Саутгемптон у межах 25 туру англійської Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами.

  Актуально: АПЛ. Евертон - Лідс: онлайн-трансляція. LIVE

Southampton starting 11: Forster, Walker-Peters, Bednarek, Salisu, Perraud, Romeu, Ward-Prowse, Stuart Armstrong, Elyounoussi, Broja, Adams. Substitutes: Caballero, Valery, Livramento, Stephens, Diallo, Smallbone, Djenepo, Long, A Armstrong.

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