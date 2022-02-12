Джерело - Чемпіон.
Рух переграв латвійську Валмієру в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Контрольний поєдинок
12 лютого
Голи: 1:0 - 4 Карасюк, 2:0 - 47 Карабін(П)
Раніше Рух розписав мирову з Акжаїком.
|№
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|1
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|2500
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|3
|4300
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Джерело - Чемпіон.
Рух переграв латвійську Валмієру в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.
Контрольний поєдинок
12 лютого
Голи: 1:0 - 4 Карасюк, 2:0 - 47 Карабін(П)
Раніше Рух розписав мирову з Акжаїком.