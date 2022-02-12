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Рух - Валмієра 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 13:34 54 0
Львів'яни здобули перемогу на зимових зборах
Рух - Валмієра 2:0. Огляд матчу
#Валмієра, #Контрольний поєдинок, #Рух Львів

Джерело - Чемпіон.

Рух переграв латвійську Валмієру в межах контрольного поєдинку на зимових зборах.

Контрольний поєдинок

12 лютого

Рух - Валмієра 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Карасюк, 2:0 - 47 Карабін(П)

Раніше Рух розписав мирову з Акжаїком.

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